CBF repudia racismo contra jogador Vinícius Júnior na Espanha

A CBF repudiou nesta sexta-feira as ofensas racistas sofridas pelo atacante do Real Madrid Vinícius Júnior proferidas por um empresário durante uma mesa redonda de futebol em um programa televisivo da Espanha. Pedro Bravo comparou o atleta brasileiro a um bicho durante o programa El Chiringuito de Jugones, do grupo Atresmedia.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, repudiou a fala e pediu punição ao envolvidos. Eleito no início do ano, Rodrigues defende punição esportiva aos clubes por atos racistas de funcionários ou torcedores, aplicação de multas e criminalização individual de pessoas que são racistas no ambiente do futebol.

“Nenhum ser humano merece ser vítima de xingamentos racistas. Minha solidariedade ao Vinícius Junior. A CBF repudia sempre qualquer manifestação neste sentido. É lamentável ainda ouvirmos declarações deste tipo no século 21”, disse.

Rodrigues tenta junto a Conmebol e a Fifa que se adote um rigor maior nas punições contra o racismo. “Não existe mais licença paga para o racismo. Não basta pagar uma multa vultosa e, com isso, considerar que houve combate ao racismo. Nada justifica atos como esses, que acontecem de forma recorrente, em todos os campos de futebol pelo mundo. Sou a favor da aplicação de multas financeiras em montantes significativos, da perda de pontos, mas é preciso deixar claro que nada disso terá efeito concreto de forma isolada. É necessário também que se responda criminalmente por estes atos, com punição e cadeia para os envolvidos”, disse.