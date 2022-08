CBF recebe dirigentes da Fifa e da Conmebol para discutir casos de racismo

A CBF fará na próxima quarta-feira um seminário sobre racismo no futebol no qual será apresentado um relatório com os casos de discriminação e ofensas raciais ocorridas nos gramados e nas arquibancadas do país no ano passado.

O evento reunirá dirigentes da Fifa, da Conmebol e dos clubes que disputam os campeonatos da confederação, além jogadores, ex-jogadores, influenciadores e militantes da causa negra. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, está entre os cartolas convidados.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tenta convencer a Conmebol a endurecer a punição aos clubes para casos de racismo, cada vez mais comuns nas competições sul-americanas, como a copa Libertadores. A ideia de Rodrigues é que os times sejam punidos desportivamente com a perda de pontos em casos que envolvam as suas torcidas.