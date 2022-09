CBF promove curso de capacitação de profissionais do futebol em Cuba

A CBF Academy, braço de educação da maior entidade do futebol brasileiro, promove de 12 a 16 deste mês um curso para capacitar profissionais que irão formar treinadores em Havana, Cuba. A iniciativa é parte de um acordo firmado em 2018 entre a confederação brasileira, a federação cubana de futebol e a Fifa.

A ideia é treinar profissionais para elevar a qualidade do esporte no país caribenho. Será oferecido aos cubanos o chamado curso de “Desenvolvimento de Instrutores de Licença C”, que tem como objetivo capacitar formadores de treinadores para o trabalho de iniciação ao futebol.

A atividade é a última etapa do acordo firmado entre as entidades. Outros três cursos, um de arbitragem e outros dois para treinadores de base e da elite do esporte, já foram ministrados como parte do intercâmbio de conhecimento no setor.