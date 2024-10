CBF pede para Conmebol garantir torcida do Botafogo em jogo contra Peñarol

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, enviou um ofício à Conmebol pedindo para a entidade garantir o cumprimento do regulamento da Libertadores e, portanto, a presença de torcedores do Botafogo no jogo de volta da semifinal contra o Peñarol, na quarta-feira, no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

No documento, Ednaldo, que é integrante do conselho da Conmebol, defende o respeito ao princípio da reciprocidade, já que, na partida de ida, na última quarta-feira, vencida pelo Botafogo por 5 a 0, havia cerca de 4.000 torcedores do Peñarol no setor visitante do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Mais cedo, o ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, anunciou que o jogo com mando de campo do Peñarol seria disputado exclusivamente com a presença de torcedores do time de Montevidéu.

Segundo Martinelli, a decisão de vetar botafoguenses no estádio Campeón del Siglo se baseia em investigações policiais mostrando que “os acontecimentos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro” na semana passada – quando quase 300 torcedores do Peñarol foram detidos depois de saquear quiosques de praia e incendiar motos e um ônibus – “aumentaram o clima hostil, que não fazem mais que pôr em evidência o alto risco que supõe a disputa do referido encontro desportivo com ambas as torcidas”.