CBF libera a criançada para voltar a entrar em campo com jogadores

Depois de um longo período distante dos gramados, as crianças que entram em campo com os jogadores de futebol em cada início de partida poderão finalmente retomar a alegre rotina de “mascotes”.

A CBF vai publicar nesta quarta uma portaria em que reduz as medidas sanitárias nos estádios de futebol durante as partidas dos campeonatos nacionais. Entre essas medidas, está a liberação do retorno da criançada aos gramados, uma alegria para torcedores, jogadores e os clubes.