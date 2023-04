CBF alinha com clubes da Série B repasses de direitos para 2023

Os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro ficaram satisfeitos com a solução encontrada pela CBF para que o valor dos direitos de transmissão para 2023 se mantenha no mesmo patamar do ciclo anterior.

O novo contrato foi comunicado aos clubes em reunião pelo próprio presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que garantiu os 210 milhões de reais, mesmo valor de 2022, há pouco mais de duas semanas.

A solução veio após falhar a iniciativa liderada pelo vice-presidente executivo, Flavio Zveiter, que havia contratado a agência IMG em um processo que levou propostas de valores que representariam uma redução de mais de 60% nas receitas da Série B para 2023.

A agência parceira da CBF foi a Brax, que já havia conquistado os direitos da Copa do Brasil. A Brax já repassou os direitos para a TV Bandeirantes (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

