Cazé TV fecha primeiro patrocínio com casa de apostas para 2023

Um dos principais influenciadores do mundo esportivo, o streamer Casimiro Miguel fechou mais um patrocínio para a Cazé TV: será com a empresa Esportes da Sorte, sendo a primeira do segmento de apostas para 2023.

Os anúncios preveem aparições nos jogos, nas lives realizadas pelo youtuber e também em comerciais e redes sociais, para competições realizadas pela FIFA.

O canal Cazé TV foi criado durante a Copa do Mundo do ano passado e bateu todos os recordes de audiência. As plataformas de Casimiro somam mais de 1,5 bilhões de views.