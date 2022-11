Castro vai a Lula por verbas para presídio de segurança máxima no Rio

Na conversa por telefone que teve com Lula logo após o segundo turno, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), pediu uma reunião com o petista antes da posse em 1º de janeiro. O Radar mostrou na semana passada que o governador reeleito tem uma lista de assuntos na área econômica que gostaria de tratar com o presidente eleito, como a retomada da indústria naval e a conclusão da usina de Angra 3.

Um interlocutor de Castro contou à coluna que ele fará um pedido também na área da Segurança Pública. O governador pedirá recursos do Depen para a construção de uma nova cadeia de segurança máxima no Estado, com capacidade para 300 detentos, além de investimentos para a ampliação do sistema prisional em mais 16.000 vagas.

Dentro do próprio governo há o entendimento de que a cadeia Laércio Pelegrino, também conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó, não atende mais à demanda de carceragem de segurança máxima do Rio. A ideia é que a nova cadeia seja administrada pelo governo do Estado, mas seja construída nos moldes da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.