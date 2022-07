Castro supera Freixo em nova pesquisa ao governo do RJ

A terceira pesquisa eleitoral do instituto Gerp para o Rio de Janeiro não traz boas notícias para o deputado Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do estado com o apoio de Lula.

Segundo levantamento referente ao mês de julho e que foi divulgado nesta quarta, o atual governador Claudio Castro (PL) tem 27% do eleitorado fluminense, contra 23% de Freixo.

Em maio, Castro, que terá o apoio de Jair Bolsonaro, tinha 22% enquanto o seu concorrente direto tinha 21%. Com a margem de erro de 2,58 pontos percentuais para mais ou menos, os dois estavam tecnicamente empatados naquele momento.

A pesquisa foi a campo em julho na mesma semana em que Lula fez um comício no centro do Rio, onde reafirmou seu apoio a Freixo. O evento, contudo, não foi suficiente para elevar a intenção de votos no deputado neste levantamento, no qual Castro abre vantagem numérica de quatro pontos percentuais sobre o seu rival.

Rodrigo Neves, candidato do PDT de Ciro Gomes, aparece com 11% (tinha 10% em maio). Felipe Santa Cruz, do PSD de Eduardo Paes e Gilberto Kassab, se manteve com 2% em ambos os levantamentos. Os demais não pontuaram mais que 1%.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores entre os dias 6 e 13 de julho e foi registrada no TSE sob o protocolo RJ-08780/2022. A margem de erro é estimada em 2,58% para mais ou menos, com um intervalo de confiança de 95,55%.

