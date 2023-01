Castro pede a Lula investimentos federais em obras no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reunião desta sexta-feira de Lula com os 27 governadores do país, Cláudio Castro pediu ao presidente a retomada de investimentos federais para obras no Rio de Janeiro.

Entre os pedidos apresentados pelo governador estão a duplicação da rodovia BR-040, a construção da chamada Transbaixada, que cortará a Baixada Fluminense e ligará as rodovias Washington Luís e a Via Dutra, a construção da ferrovia Rio-Vitória e a escolha do Rio para abrigar a chamada Rota 4B, que será um gasoduto de cerca de 300 quilômetros de extensão.

A duplicação da BR-040 demandará recursos da ordem de 9,2 bilhões de reais. Já o gasoduto é um empreendimento de 4,85 bilhões de reais. “Conseguimos expressar as necessidades mais urgentes para alcançar o nosso objetivo, que é o crescimento do Rio de Janeiro. Os projetos discutidos são reivindicações históricas, que irão estimular a economia de cada região e mudar a vida da população, além de assegurarem a atração de novas empresas e, o mais importante, a geração de emprego e renda”, disse o governador.

Também foi debatido na reunião com Lula a recomposição de perdas de arrecadação de ICMS pelos estados. Como se sabe, no ano passado o Congresso aprovou a limitação do ICMS para produtos essenciais e a norma incluiu os combustíveis nessa conta, gerando quedas nas receitas dos estados.

“É preciso fazer uma grande revisão tributária. Temos que achar uma conta onde a população tenha um imposto justo. No Estado do Rio, perdemos quase R$ 4 bilhões em 2022 e a previsão é de queda de receita em mais de R$ 6 bilhões em 2023. Precisamos achar a melhor solução para todos”, disse Castro.

Lula prometeu debater o assunto com o Congresso. “Ouvimos todos os 27 estados e discutimos sobre todos os assuntos, inclusive o ICMS. Ouvimos ainda as principais demandas estaduais, as obras prioritárias de cada um dos entes federados. Agora, vamos levar uma proposta para apresentar ao Congresso Nacional”, disse Lula.