Castro ignora Lula e Bolsonaro na posse e diz que RJ ‘voltou a brilhar’

Cláudio Castro tomou posse do seu segundo mandato como governador do Rio de Janeiro neste domingo. Em discurso na Assembleia Legislativa, ele afirmou que o Estado “voltou a brilhar” durante o seu governo.

Castro enalteceu feitos da sua gestão, que durou cerca de dois anos. Como se sabe, ele assumiu definitivamente a cadeira do Palácio Guanabara em maio do ano passado após a conclusão do processo de impeachment do então governador Wilson Witzel.

O governador não mencionou em seu discurso o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que lhe deu apoio na campanha à reeleição, e tampouco o de Lula, mas agradeceu o esforço das forças políticas do Rio que lhe garantiram a governabilidade nos últimos anos. O debate no Rio entre Executivo e Legislativo, disse ele, ocorreu a despeito de qualquer diferença “político-eleitoral ou ideológica”.

Ele agradeceu o trabalho do presidente da Alerj, o petista André Ceciliano. Para garantir a estabilização política após o impeachment de Witzel, a Alerj manteve uma relação de colaboração com o governo de Castro.

“A essa altura, se faz necessário um agradecimento pela parceria com esta Casa, que trabalhou junto com o Governo do Estado, colocando os interesses da população acima de qualquer diferença político-eleitoral ou ideológica”, disse. “A nossa união e a nossa atuação em equilíbrio ajudaram o Rio a voltar a brilhar”.

Depois da posse no Rio pela manhã, Castro embarcou para Brasília para acompanhar a posse do Lula.