Castro ganha direito de resposta contra acusações de Freixo na campanha

O TRE-RJ concedeu ao governador do Rio, Cláudio Castro (PL), direito de resposta contra acusações de Marcelo Freixo (PSB-RJ) durante a corrida deste ano ao Palácio Guanabara. Freixo, que é apoiado por Lula, fez publicações em suas redes acusando Castro, que é apoiado por Jair Bolsonaro, de ser “mafioso e corrupto”.

Em vídeos publicados em seu perfil de Instagram, Freixo diz que o governador banca parte de sua campanha à reeleição com recursos do Ceperj, uma fundação do estado na área da Educação que tem sido alvo de denúncias de suspeitas de contratação de funcionários fantasmas.

“Argumenta-se, em apertada síntese, que o requerido ‘chama o candidato Cláudio Castro de mafioso e corrupto’, e afirma que ‘as pessoas que estão trabalhando na parte de panfletagem e bandeiragem na rua, na campanha do representante, são fantasmas que receberam dinheiro da CEPERJ, ferindo a honra não só do candidato Cláudio Castro como inclusive dos trabalhadores legalmente contratados para a campanha eleitoral'”, explica a relatora do caso no TRE, a desembargadora Marcia Ferreira Alvarenga.

A magistrada acolheu a tese de Castro e condenou a campanha de Freixo a retirar os vídeos do ar e a conceder quatro dias de direito de resposta ao governador. “No mérito, após análise de todo o processado, remanesce a certeza de que a razão está com os requerentes”, diz ela. “Tendo em vista que o vídeo foi postado em 09/09/2022, sendo determinada a sua remoção aos 11/09/2022, ou seja, permaneceu disponível durante 02 (dois) dias, determino a disponibilização da resposta pelo dobro desse tempo, ou seja, 04 (quatro) dias […] que reputo razoável e proporcional à gravidade do evento”.