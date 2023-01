Castro dá posse a secretariado 82% masculino no RJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador do Rio, Cláudio Castro, deu posse nesta segunda a 33 novos secretários e autoridades do primeiro escalão do governo estadual.

Apenas seis das mais de três dezenas de nomes anunciados são de mulheres. Elas, portanto, ocuparão 18% das cadeiras do governo que se inicia. A escolha de Castro vai na contramão dos anseios da sociedade pela ampliação da participação das mulheres no primeiro escalão da política.

As pastas da Administração Penitenciária, Assistência Social, Cultura, Mulheres e Trabalho serão comandadas por mulheres. Na administração Penitenciária, por exemplo, assumiu nesta segunda Maria Rosa Lo Duca Nebel.

Já Danielle Barros comandará a Cultura, enquanto Rosângela Gomes, a Assistência Social. A Secretaria Especial de Mulheres será gerida por Heloísa Aguiar e a Secretaria do Trabalho, por Kelly Christian Silveira de Matos.

O Radar mostrou nesta segunda que a nova governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, formou um governo com mais mulheres do que homens no primeiro escalão.