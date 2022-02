Castro cria conselho político e mira aliança com 16 partidos

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), reagiu ao movimento de seus rivais na corrida eleitoral ao Palácio Guanabara e anunciou a criação de um conselho político de campanha composto por representantes de partidos de sua base e integrantes de seu secretariado.

O grupo se reunirá duas vezes por mês para que o chefe do executivo fluminense preste contas da sua gestão e atualize os rumos da campanha.

O primeiro encontro foi na última segunda-feira. A equipe de Castro divulgou a foto e a presença de representantes de 16 partidos que compõem a sua aliança.

Esta coluna identificou na imagem integrantes de Podemos, Patriota, PP, Solidariedade, Avante, PTC, MDB, DEM, PSDB, Republicanos, PSC, PTB e PDT.

Futuro representante do União Brasil no Rio, Waguinho, prefeito de Belford Roxo, não esteve no encontro. A versão oficial é a de que ele estava em um compromisso pessoal. Conforme o Radar mostrou nesta quarta, o UB será procurado pela aliança recém-formada entre Eduardo Paes e Carlos Lupi na corrida pelo governo do Rio.

O Radar apurou ainda que Castro mostrou aos seus aliados na reunião desta segunda duas pesquisas eleitorais internas para o pleito deste ano. Em uma delas, que teve questionários presenciais, o governador está 1,8 ponto atrás do líder Marcelo Freixo (PSB). Num segundo levantamento, este com entrevistas por telefone, os dois aparecem empatados com o mesmo percentual.