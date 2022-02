Castro avança nas pesquisas no Rio e assusta aliados de Lula

Enquanto o petismo sonha com uma potencial vitória no primeiro turno das eleições, caso Lula e Geraldo Alckmin formem a chapa, aliados de Jair Bolsonaro começam a avançar nos estados.

No Rio, uma pesquisa recente assustou aliados do PT no estado. Pelos números, Marcelo Freixo não decola e já foi ultrapassado por Cláudio Castro, o governador do Estado.

Candidato de Eduardo Paes, Felipe Santa Cruz aparece muito abaixo, mas com potencial de crescimento. A pesquisa virou munição na mão de aliados de Lula para incentivar o petista a abandonar Freixo na estrada.