Castro abre vantagem sobre Freixo no Rio, mostra pesquisa

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira é um sinal de alerta para a campanha de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio. Segundo o levantamento, o atual governador Cláudio Castro (PL) tem 25% das intenções de voto contra 18% do deputado. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas no Estado entre 12 e 15 de maio. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais.

Castro avançou quatro pontos percentuais no levantamento mais recente frente à pesquisa de março. Já Freixo subiu apenas um ponto no período. Em março, a distância entre os dois era de quatro pontos percentuais. Agora, Castro está a sete pontos à frente de seu principal concorrente, que é mais conhecido no estado.

Castro tentará a reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro. Já Freixo terá o apoio de Lula, mas a composição da chapa que o deputado concorrerá à cadeira no Palácio Guanabara ainda não está definida por divergências sobre quem será o candidato ao Senado na coligação.

O PSB insiste em uma chapa puro sangue, com Alessandro Molon na corrida ao Senado. Já o PT, principal aliado dos socialistas no Rio, quer o nome de André Ceciliano (PT) ao posto. Enquanto as partes não se resolvem, Castro roda o estado para inaugurar obras em cidades da Baixada e do interior e consolida seu apoio junto a prefeitos fluminenses.

A pesquisa indicou ainda que outros postulantes ao governo patinam. Rodrigo Neves (PDT) aparece com 8% das intenções. Ceciliano (PT) tem 2%, mesmo percentual de Paulo Ganime (NOVO). Aposta do grupo político de Eduardo Paes (PSD), Felipe Santa Cruz tem 1%.