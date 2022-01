Caso Covaxin: Randolfe vai convocar ministro da Justiça e diretor da PF

Poucas horas depois de a Polícia Federal concluir que o presidente Jair Bolsonaro não cometeu prevaricação no caso da Covaxin, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou que vai convocar o ministro da Justiça e o diretor da PF para prestar esclarecimentos.

O relatório, enviado ao STF nesta segunda-feira, diz que não houve crime cometido por Bolsonaro na negociação dos imunizantes indianos.

“Não bastasse desmoralizar as instituições, agora Bolsonaro esculhamba a Polícia Federal. Precisamos tirar esse MALOQUEIRO da Presidência esse ano! Vamos pedir a convocação do Ministro da Justiça e do diretor da PF p/ prestar esclarecimentos no Senado”, publicou Randolfe.

A investigação que apurou a suposta prevaricação teve início a partir de uma notícia-crime enviada em julho do ano passado pelo próprio senador, além de Fabiano Contarato e Jorge Kajuru, com base nos depoimentos dados à CPI da Covid pelo deputado federal Luis Miranda e pelo irmão dele, Luís Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde.

Os dois relataram que denunciaram irregularidades no processo da compra ao presidente Jair Bolsonaro, que teria prometido encaminhar as denúncias ao diretor-geral da PF.