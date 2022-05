Casamento de Lula com Janja impôs dura derrota a Bolsonaro no Google

Lula colhe os frutos no mundo virtual de seu casamento com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Na última quinta-feira, dia seguinte à cerimônia em São Paulo, as buscas pelo nome do petista dispararam no Google.

Segundo levantamento do Google Trends, que monitora as tendências entre os termos buscados na ferramenta, o interesse da população por Lula naquele dia foi quase o triplo do interesse por Jair Bolsonaro. O ex-presidente, que na média dos últimos trinta dias estava atrás de Bolsonaro, se recuperou com o buzz em torno do seu casamento.

O Google Trends tem um índice de base 100 para monitorar o interesse das pessoas por um determinado tema, no qual 100 significa muito interesse e 0 nenhum interesse ou falta de dados suficientes para uma análise.

No dia 17 de maio, um dia antes do casamento, Lula tinha 33 pontos de índice contra 35 de Bolsonaro. No próprio dia da cerimônia, o placar foi de 56 para o petista contra 37 do presidente. Já no dia seguinte, quando as notícias com detalhes da festa começaram a circular mais amplamente, Lula deu um salto e bateu 100 pontos, enquanto Bolsonaro estacionou nos 35 pontos.

Considerando os últimos trinta dias, Lula e Bolsonaro praticamente empatam, com um placar de 43 a 42 respectivamente.