Casagrande espera desfecho do acordo de Mariana antes da COP-29

Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande espera ir para a COP-29 no Azerbaijão, mês que vem, com uma boa notícia na mala: o anúncio do acordo de mais de 100 bilhões de reais — em fase final na Justiça — sobre o desastre de Mariana (MG), em 2015.

As negociações são mediadas pelo desembargador Ricardo Rabelo, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Caso seja fechado com esses números, o acordo será o maior da história em termos de reparações de danos ambientais.

O Espírito Santo foi duramente afetado pelo episódio. Os recursos serão investidos na reparação ambiental de 50.000 hectares de mata destruída, no pagamento de indenizações de famílias de pescadores e de moradores de diferentes cidades dos dois estados e em obras de infraestrutura.

Uma delas, que o governo tenta incluir no acordo, é a duplicação da BR-262 entre Minas e Espírito Santo. “A nossa expectativa é de que esse acordo seja assinado ainda nesse mês”, diz Casagrande.