Casa Museu Ema Klabin abre programação especial sobre mulheres na música

A Casa Museu Ema Klabin, em São Paulo, dá início no próximo dia 23 a uma programação voltada inteiramente à produção musical feminina.

Com direção artística da pianista Lilian Barretto e curadoria da pesquisadora e musicóloga Camila Fresca, a iniciativa Mulheres na Música será inaugurada com um concerto da soprana Marília Vargas e pela harpista Liuba Klevtsova, da Orquestra Sinfônica de São Paulo.

Na ocasião, o público será apresentado a um panorama da participação feminina na música de concerto, desde a Idade Média até os dias atuais, tanto na composição quanto na interpretação.

Haverá sessenta lugares para a plateia presencial, com ingressos gratuitos, além de transmissão online.

Quem decidir passar pelo museu poderá visitar ainda a exposição Ema e a moda no século XX: as roupas e a caligrafia dos gestos — a mostra foi prorrogada até o dia 30 –, além do acervo permanente do espaço cultural, que neste ano celebra quinze anos de abertura ao público.

Mais informações podem ser consultadas no site https://emaklabin.org.br/.