Casa de Cultura Laura Alvim faz 35 anos no Rio

O sonho de Laura Alvim era transformar em centro cultural a casa dos seus pais, uma das primeiras construídas na praia de Ipanema, na zona sul do Rio. Ela era apaixonada por teatro, apesar de não ter realizado o sonho de se tornar atriz.

Em 1987, após a morte de seus pais, a casa virou enfim um centro cultural que viria a promover encontros de nomes como Fernanda Montenegro, Bibi Ferreira, Darcy Ribeiro e Tônia Carrero. No fim dos anos 1980 a casa foi doada para a gestão do governo do Estado do Rio.

Na próxima quinta-feira, por ocasião dos 35 anos da Casa de Cultura Laura Alvim, será inaugurada uma exposição gratuita com mais de 4.000 peças que fizeram parte da história do local. Serão também exibidas cerca de 1.500 fotos e materiais digitalizados sobre os espetáculos e atividades desenvolvidas no centro cultural ao longo dos anos. Parte do acervo ficará exposto de forma permanente em um memorial que será instalado dentro do espaço.

O projeto foi produzido pela Constelar, da empresária Tatianna Trinxet, e tem patrocínio da empresa de petróleo PRIO.

