Casa Civil mantém ministérios na rédea curta durante socorro ao RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Casa Civil de Rui Costa está monitorado com lupa e cobrando trabalho dos ministérios no socorro ao Rio Grande do Sul.

Todos os dias, cada pasta tem que enviar um relatório detalhado das suas ações em meio à situação de calamidade no estado.

Até esta quinta-feria, a Casa Civil já havia comandado 11 reuniões da Sala de Situação sobre o desastre gaúcho.