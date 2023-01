Casa Civil de Lula tem primeiro problema com exonerações

Ministro da Casa Civil, Rui Costa encaminhou nos últimos dias uma série de exonerações de servidores da velha gestão de Jair Bolsonaro.

No bolo de cargos comissionados, acabaram sendo exonerados servidores que estão em funções com mandato definido. As exonerações, segundo uma fonte do ministério de Lula, devem ser revistas.

“Exonerações foram feitas via Casa Civil. Mas casos de mandato serão reexaminados por lá”, disse um ministro ao Radar.