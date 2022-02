Cartórios registram recorde de mortes no Distrito Federal

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio à avalanche de casos de Covid-19 causados pela variante ômicron, o Distrito Federal teve em janeiro o maior número de mortes registradas por cartório em um só mês desde 2003, início da série histórica.

Foram 1.658 óbitos contabilizados no mês passado, um aumento de 11,6% em relação a janeiro de 2021 (1.485 mortes). Dentre esses falecimentos, 304 ocorreram em decorrência de pneumonia — número 77% maior que o do mesmo mês do ano passado.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, admiinistrado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.