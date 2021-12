Carro invade perímetro de segurança do Palácio do Jaburu em Brasília

Sentinelas do Palácio do Jaburu em Brasília precisaram atirar nos pneus de um carro que, na madrugada deste sábado, invadiu o perímetro de segurança do local que é a residência oficial do vice-presidente da República.

Segundo nota divulgada pelo governo federal, por volta das 1h30, um veículo, pela contramão e em velocidade acima da permitida, entrou no espaço restrito sem autorização e não respeitou às ordens de parada.

“Imediatamente, os sentinelas adotaram os procedimentos padrão de alerta e de segurança, os quais não foram respeitados pelo condutor. O deslocamento do veículo foi interrompido após ser atingido com um disparo no pneu”, relata o Planalto em nota.

Ninguém ficou ferido e, com a chegada da polícia, constatou-se que o motorista tinha sinais de embriaguez.