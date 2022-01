Carnaval privado de Salvador tem de Alok a Safadão; evento provoca reações

Com o Carnaval oficial da Bahia cancelado em 2022, festas privadas têm se multiplicado na intenção de conquistar o público órfão da folia — devido à pandemia, já é o segundo ano consecutivo sem as comemorações.

Um exemplo é o ‘CarnaSal’, anunciado na última segunda. O megaevento, que se intitula “o melhor Carnaval indoor do Brasil” confirmou a presença de artistas como Wesley Safadão, Alok, Léo Santana, Zé Neto & Cristiano, Parangolé e Timbalada.

A festa está prevista para acontecer entre os dias 25 e 28 de fevereiro no Wet’n Wild Salvador e, segundo os organizadores, os ingressos começam a ser vendidos na próxima segunda-feira.

Nas redes, o evento teve reações: “Vem aí o Ômicron folia”, “Vai rolar uma nova variante, batizada de SSA”, publicaram internautas. Outros questionaram o governador Rui Costa (PT) e o prefeito de Salvador Bruno Reis (DEM) sobre a realização dos shows. “Não é possível, com essa chuva de Covid? É sério isso? Não devia acontecer, aí depois do carnaval fecha tudo de novo e quem se prejudica são os comerciantes”, declarou um usuário.

O anúncio do cancelamento do tradicional Carnaval de Salvador foi feito no final de dezembro. Na ocasião, Rui Costa frisou que a realização da festa “ficou impossível” — ele citou o avanço do vírus da gripe e lembrou que o estado tem mais de um milhão de pessoas com vacinação contra a Covid-19 em atraso.