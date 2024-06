Cármen Lúcia toma posse como presidente TSE nesta segunda-feira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cármen Lúcia vai tomar posse como presidente do TSE nesta segunda-feira, sucedendo Alexandre de Moraes no cargo. Na gestão da ministra, a desembargadora e escritora Andréa Pachá será a secretária-geral da Corte.

Durante a solenidade, marcada para as 19h, na sede do tribunal, em Brasília, o ministro Kassio Nunes Marques assumirá o posto de vice-presidente.

No seu biênio à frente o Tribunal Superior Eleitoral, Cármen comandará as eleições municipais deste ano e a preparação para o pleito de 2026, que terá Nunes Marques como presidente do TSE.

O presidente Lula deverá participar da cerimônia desta segunda, para o qual foram convidados todos os ex-presidentes da República — como manda o protocolo.