Cármen Lúcia: ‘Sociedade brasileira é machista, racista, preconceituosa’

Simpatizante da candidatura de Luiza Trajano ao Planalto, a ministra Cármen Lúcia, do STF, defendeu no fim de semana que as mulheres brasileiras formem um movimento nacional para ampliar a representatividade feminina nos espaços de poder públicos e privados.

“Nós temos que nos por em movimento, não apenas olhar o movimento, para chegar a essa transformação da sociedade brasileira que continua sendo estruturalmente machista, racista, preconceituosa”, disse a ministra no podcast “Supremo na semana”, do STF.

Segundo a ministra, apesar de a maioria dos estudantes de direito e de inscritos na OAB ser composta por mulheres, “na magistratura nós somos menos de 40%” e, desse total, apenas 7% são negras, ainda que a população brasileira seja majoritariamente negra. Ela também comentou que no Brasil existem tribunais que não têm nenhuma juíza em sua composição.