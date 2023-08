Cármen Lúcia nega reclamação de assessor de Bolsonaro contra ato de Moraes

A ministra Cármen Lúcia, do STF, negou seguimento a uma reclamação apresentado pela defesa de Sergio Cordeiro, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra ato do ministro Alexandre de Moraes. A decisão foi assinada nesta terça.

A defesa de Cordeiro, que é capitão da reserva do Exército e foi assessor especial de Bolsonaro no Palácio do Planalto durante todo o seu governo, alegou que Moraes estaria “criando óbice de acesso” aos elementos de prova já documentados nos autos da investigação sobre a suposta falsificação de certificados de vacinação, que motivou a prisão preventiva do militar, em 3 de maio.

“Em linhas gerais, o caso objeto da presente Reclamação, extremamente peculiar, conta com inúmeras pessoas presas provisoriamente, dentre elas o ora Reclamante, preso preventivamente de forma manifestamente ilegal, conforme, aliás, já reconhecido pelo próprio Órgão Acusatório, ao não avalizar o pedido formulado pela d. autoridade policial”, apontou o advogado Luiz Eduardo de Almeida Santos Kuntz.

Segundo a petição, Moraes orientou os serventuários da Justiça que o acesso aos autos pelas defesas “só pode ocorrer mediante pedido formal de vista dos autos pelos advogados, o qual, não raras às vezes, não é apreciado no mesmo dia, impossibilitando, dessarte, a defesa técnica do Reclamante (sabidamente desdobramento do consagrado princípio constitucional da ampla defesa)”.

Ao examinar a matéria, Cármen Lúcia decidiu que não é possível dar prosseguimento regular ao processo, “por inviabilidade jurídica”.

“Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser incabível reclamação contra ato de Ministro, que, ao atuar judicialmente, representa o órgão judicante em seu exercício regular. Atuando o Juiz relator como órgão do Tribunal, firmou-se a jurisprudência no sentido do descabimento da reclamação, como assentado na espécie”, apontou a ministra.

