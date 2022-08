Cármen Lúcia dá cinco dias para Bolsonaro explicar desfile em Copacabana

A ministra Cármen Lúcia, do STF, deu cinco dias para Jair Bolsonaro explicar a alteração do local do desfile cívico-militar do 7 de Setembro e das comemorações do bicentenário da Independência no Rio de Janeiro. A ministra é a relatora da ação em que a Rede Sustentabilidade questiona a mudança.

A legenda argumenta que a realização do desfile na avenida Atlântica, em Copacabana, e não na avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, anunciada pelo presidente da República no último fim de semana, não tem motivação técnica, mas político-eleitoral. Segundo a Rede, a intenção de Bolsonaro é “associar sua candidatura ao apoio institucional das Forças Armadas” e “vender a ideia” de que teria amplo apoio popular, “divulgando o evento como apoio à sua reeleição”.

Após o recebimento das informações, ela determinou que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem no prazo de três dias cada.

