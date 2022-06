Cármen aciona PGR e cita ‘gravidade’ de denúncias contra Bolsonaro

Cármen Lúcia despachou para a PGR nesta terça-feira mais um pedido de investigação da oposição contra Jair Bolsonaro por suposto envolvimento nas denúncias de corrupção no Ministério da Educação.

A ministra despachou no pedido formulado pelo deputado Israel Matos Batista, do PSB. Ao cobrar a manifestação da Procuradoria, a ministra fez questão de registrar a necessidade de posicionamento do órgão diante “da gravidade do quadro narrado” pelo parlamentar sobre o esquema no MEC.