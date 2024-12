Carlos Brandão nomeia no governo irmão que Moraes afastou da Assembleia

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), nomeou seu irmão Marcus Brandão como secretário extraordinário de Assuntos Legislativos nesta sexta-feira, três dias depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afastá-lo do cargo de diretor de Relações Institucionais da Assembleia Legislativa do Estado.

Na decisão de terça-feira, Moraes afirmou que diversos deputados estaduais têm parentes lotados no governo Brandão e que a situação configura “nepotismo cruzado”.

O ministro do Supremo também suspendeu a nomeação de Camila Correia Lima de Mesquita Moura, cunhada do governador, como diretora Legislativa e Jacqueline Barros Heluy, sogra do sobrinho de Brandão, como diretora de Comunicação Social da Assembleia.

