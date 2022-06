Carlos Bolsonaro intensifica provocações ao STF e a Moraes

Alguns ministros do STF notaram. Alvo mais exposto do clã presidencial no inquérito das fake news, Carlos Bolsonaro intensificou nos últimos dias as postagens com provocações ao Supremo e ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito.

O filho do presidente Jair Bolsonaro vem resgatando nas redes postagens de políticos de esquerda que, a exemplo dos bolsonaristas, também atacaram o STF durante o período em que o petismo dominou o Planalto. Carluxo também buscou uma postagem de Randolfe Rodrigues, que integra a cúpula de campanha de Lula, na qual o senador acusa Moraes e Toffoli de “fabricarem” um AI-5.

“Toffoli e Alexandre de Moraes fabricaram pra si um AI-5: falou mal deles, dançou! Não é possível que, em plena democracia, dois juízes se comportem assim, aterrorizando a cidadania, transformados suas togas negras em capuzes de carrascos da sociedade”, escreveu Randolfe em 2019, comentando um texto da Folha de S.Paulo já retirado do ar pelo jornal.

“O ponta de vara da campanha do descondenado qualificando ministros do STF de ditadores e matadores. Pode isso, STF? Imagine se alguém do outro lado chegar perto de falar isso?! Ainda bem que nada nunca aconteceu”, ironizou Carlos.

O comportamento de Carlos segue o que o pai, Bolsonaro, já faz na Presidência. O confronto político direto com magistrados busca fabricar uma narrativa de interesses pessoais nas decisões do STF e, com isso, fortalecer um argumento de suspeição sobre os ministros da Corte. Por esse plano, não é que o clã Bolsonaro ou seus apoiadores cometam crimes, eles se fazem de vítimas de perseguição pessoal dos magistrados, que atuariam por interesses políticos.