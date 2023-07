Carlinhos Brown celebra afinidades ibero-americanas em Madri

Em 19 de julho, a Secretaria-Geral Ibero-Americana celebrará o Dia da Ibero-América, para destacar afinidades históricas e culturais que unem os 22 países da Comunidade Ibero-Americana.

Nomeado embaixador ibero-americano da Cultura desde 2018, o cantor Carlinhos Brown protagonizará um diálogo e encontro musical com a cantora peruana Mariella Köhn, com moderação da cantora espanhola Sole Giménez.

O encontro, promovido em colaboração com a Casa de América e com o apoio da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, acontecerá às 20h (15h no horário do Brasil), no Anfiteatro Gabriela Mistral, na Casa de América, em Madri, com entrada gratuita e transmissão pelo canal do YouTube da Secretaria-Geral Ibero-Americana.

