Carla Zambelli encarna Regina Duarte contra Moro: ‘Tenho medo’

Comadre de Sergio Moro nos tempos em que o presidenciável do Podemos ainda era ministro de Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli resolveu encarnar contra Moro, nesta segunda o personagem usado por Regina Duarte na eleição de 2002 contra Lula.

“Tem certas coisas que o Moro me dá muito medo. Eu tenho mais medo do Moro do que do Lula. O Lula não consegue enganar muitas pessoas, já. O Moro com aquele jeitinho dele, de fala mansa, de frieza, de expressão que não muda, ele ainda pode enganar muita gente”, disse a deputada numa entrevista para a JP News.