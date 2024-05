Carla Zambelli e Delgatti viram réus no STF por falsidade ideológica

Por 5 votos a 0, a Primeira Turma do STF decidiu tornar réus, nesta terça, a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti no caso da invasão a sistemas do Judiciário — incluindo o Conselho Nacional de Justiça. A dupla vai responder agora pelos crimes de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica.

Segundo a denúncia da PGR, a dupla acessou de forma irregular seis sistemas do Judiciário por 13 vezes. Além disso, inseriu 16 documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes e ordens para quebra do seu sigilo bancário e bloqueio de bens.