Cargueiro da FAB acaba de pousar em Varsóvia, na Polônia

A aeronave da Força Aérea Brasileira que cumprirá a missão de resgate dos brasileiros que deixaram a Ucrânia – com o apoio da diplomacia brasileira – acaba de pousar em Varsóvia, na Polônia.

O cargueiro leva doação humanitária a vítimas do conflito na Ucrânia. A ação interministerial, denominada Operação Repatriação, ocorre de forma integrada entre as pastas da Defesa, das Relações Exteriores e da Saúde.

A aeronave, um KC-390 Millennium decolou do Brasil com 11,6 toneladas de medicamentos para atendimento emergencial, alimentos e itens de necessidade básica com tecnologia para funcionamento autônomo – utilizados em locais sem recursos e em situações extremas, como guerras e conflitos.