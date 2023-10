Cappelli vai ao Rio definir atuação da PF para investigar morte de médicos

Atualizado em 5 out 2023, 14h27 - Publicado em 5 out 2023, 12h22

Por Nicholas Shores

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, está no Rio de Janeiro para se reunir com o governador do estado, Cláudio Castro, e definir as primeiras medidas a serem tomadas pela PF em apoio às investigações sobre o assassinato de três médicos em um quiosque da praia da Barra da Tijuca.

Marcos de Andrade Corsato, 62 anos, Diego Ralf de Souza Bomfim, 35 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos, estavam na capital fluminense para participar de um congresso de ortopedia. O fato de Diego Ralf ser irmão da deputada federal Sâmia Bomfim, do PSOL-SP, levou Flávio Dino a levantar a hipótese de o crime ter motivação política.

