Cappelli colhe resultados do trabalho após o 8 de janeiro

A Câmara Legislativa do Distrito Federal lotou de autoridades na última terça à noite, durante sessão que concedeu o título de Cidadão Honorário a Ricardo Cappelli.

Cappelli foi interventor da Segurança Pública do DF após os atos golpistas de 8 de janeiro e também atuou como ministro interino no GSI, logo depois da saída do general Gonçalves Dias do posto.

Os ministros da Justiça, Flávio Dino, e o ministro-chefe do GSI, Marcos Amaro, compuseram a mesa e discursaram, assim como o governador do Maranhão, Carlos Brandão. e o ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo.

O governador da Paraíba, João Azevedo, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, prestigiaram Cappelli. Diversos deputados federais, distritais e integrantes do Executivo federal foram ao evento.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antonio Fernando Oliveira, estavam nas primeiras fileiras do plenário.