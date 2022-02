Capes anuncia critérios para 84 mil bolsas de pós-graduação

A Capes vai publicar nesta sexta, 25, os critérios de redistribuição de 84 000 bolsas de pós-graduação para 2022.

Neste ano, 1 900 cursos serão beneficiados — sem prejuízos aos demais — com os critérios, que igualam as áreas de Humanas, Ciências e Exatas no mesmo patamar do número inicial de bolsas.

A correção foi feita a pedido de Cláudia Queda de Toledo, presidente da Fundação, para que o modelo seja igualitário para todas as áreas. “Não temos que diferenciar, mas consolidar um modelo que promova a igualdade na concessão de bolsas”, diz.

Com o novo critério, a ser publicado no Diário Oficial da União desta sexta, um mestrado com nota 4 na avaliação terá, inicialmente, oito bolsas em qualquer uma das três áreas do conhecimento.

Pelos critérios vigentes em 2020 e 2021, este mesmo curso teria um número menor de bolsas nas áreas que formam as Humanidades e Ciências da Vida.

Para este ano, a Capes também alterou a limitação para ganhos e perdas de bolsas na redistribuição do total de benefícios destinados aos cursos de mestrado e doutorado. A redução máxima continua em 10%, mas para o aumento houve mudanças. Cursos nota 6 e 7 ficam sem limitação de ganhos, critérios que só atendiam aos cursos 7.

Os cursos nota 5 tiveram uma elevação na taxa de ganho de 40% para 55%, os de nota 4 de 20% para 45% e os nota 3 ou conceito A de 20% para 25%.

Assim, levando-se em conta a limitação para ganhos, um curso de mestrado, por exemplo, nota 6 na avaliação, que inicialmente, pelos critérios de distribuição, teria direito a 13 bolsas, mas que atualmente tem seis bolsas, passará a receber as 13 bolsas, pois, por ser nota seis, não tem teto para elevação do total de benefícios.

Em implantação de forma gradativa, o modelo pretende corrigir distorções geradas nas concessões anteriores de bolsas.