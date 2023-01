Capes amplia vagas e prazo de inscrição para cátedra na Alemanha

A Capes ampliou o número de vagas e estendeu o prazo de inscrição para até as 17h do dia 28 de fevereiro para cátedras na Universidade de Münster. Duas pessoas serão selecionadas, que poderão indicar um bolsista de pós-doutorado e um bolsista de doutorado sanduíche para trabalhar nos projetos.

Os candidatos podem se candidatar em dois temas: estudar o hospedeiro e as respostas imunes ao câncer de mama ou a patógenos virais e bacterianas altamente virulentos; ou cidades inteligentes e participação política online.

As mudanças no edital foram publicadas no Diário Oficial da União. A vigência da cátedra é de seis meses a um ano e meio, e para as bolsas de doutorado ou pós, de um semestre a um ano. Cada catedrático receberá 682.000 reais.