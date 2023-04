Capelli exonera três secretários e 26 servidores do GSI

O ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, exonerou nesta quarta-feira três dos quatro secretários nacionais que atuavam no ministério e outros 26 servidores que ocupavam postos de direção.

Em nota à imprensa, o Gabinete de Segurança Institucional afirmou que a medida faz parte do “processo de renovação da pasta” determinada pelo presidente Lula. As exonerações ainda serão publicadas no Diário Oficial da União.

A maioria dos dispensados estava no GSI desde a gestão do general Augusto Heleno, chefe da pasta no governo de Jair Bolsonaro. Cappelli assumiu o comando do ministério na semana passada, após o general Marco Gonçalves Dias pedir demissão por conta da divulgação de vídeos das câmeras de segurança do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro.

Veja a seguir a lista dos demitidos:

Brigadeiro-do-Ar Max Cintra Moreira – secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional

– secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional General de Brigada Marcius Cardoso Netto – secretário de Segurança e Coordenação Presidencial

– secretário de Segurança e Coordenação Presidencial Contra-Almirante Marcelo da Silva Gomes – secretário de Coordenação de Sistemas

– secretário de Coordenação de Sistemas General de Brigada Marcelo Goñes Sabbá de Alencar – secretário-executivo adjunto

– secretário-executivo adjunto Capitão-de-Mar-e-Guerra Tácito Augusto da Gama Leite (Marinha) – assessor militar

(Marinha) – assessor militar Coronel Ivan Lucas Karpischin (FAB) – diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional

(FAB) – diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional Coronel Luís Antonio Correia Lima (Exército) – assessor chefe militar

(Exército) – assessor chefe militar Coronel Antônio Alexandre Rocha Pontes (Exército) – assessor militar

(Exército) – assessor militar Coronel Gladstone Barreira Júnior (Exército) – diretor do Departamento de Gestão

(Exército) – diretor do Departamento de Gestão Coronel Alexandre Santos de Amorim (Exército) – assessor militar

(Exército) – assessor militar Coronel Valdir Campêlo Júnior (Exército) – coordenador-geral de Capacitação

(Exército) – coordenador-geral de Capacitação Coronel Jorge Henrique Luz Fontes (Exército) – chefe de gabinete da Secretaria Executiva

(Exército) – chefe de gabinete da Secretaria Executiva Coronel André Luiz Garcia Furtado (Exército) – coordenador-geral de Segurança de Instalações

(Exército) – coordenador-geral de Segurança de Instalações Major Anísio Morais Pessoa Júnior (Exército) – assessor técnico militar

(Exército) – assessor técnico militar Major Wagner Bruno Alves de Oliveira (PM-DF) – chefe

(PM-DF) – chefe Capitão Jorge Allan dos Santos (Exército) – assessor técnico

(Exército) – assessor técnico Capitão Nicomedes Cardoso Menezes Neto (Exército) – sem função

(Exército) – sem função 1º Tenente Jorge Luiz Leandro de Barcellos (Exército) – assistente técnico militar

(Exército) – assistente técnico militar 1º Tenente Edi Carlos Bernardino (Exército) – assistente técnico militar

(Exército) – assistente técnico militar 2º Tenente Felipe Bello Bastos (Exército)- assistente técnico militar

(Exército)- assistente técnico militar Subtenente Ivan Freire de Freitas (Exército) – supervisor

(Exército) – supervisor Subtenente Alessandro Moreira Flores Nunes (Exército) – supervisor

(Exército) – supervisor Suboficial Washington Luiz Pugliesi dos Santos (Marinha) – supervisor

(Marinha) – supervisor Suboficial Ranieri Dias da Paixão Ribeiro (FAB) – supervisor

(FAB) – supervisor 1º Sargento Cristian Guerreiro da Cruz (Exército) – supervisor

(Exército) – supervisor 1º Sargento Wendell Teófilo da Silva Soares (PM-DF) – assistente

(PM-DF) – assistente 1º Sargento Emivaldo José da Silva (PM-DF) – assistente

(PM-DF) – assistente 3º Sargento João Luiz Sapucaia Vinhas (PM-DF) – especialista

(PM-DF) – especialista Nair Henrique de Oliveira – assessora técnica do Gabinete

