Cantor Theo Bial lança clipe de ‘Vertigem’

Nesta sexta, Theo Bial lança o clipe da música que deu nome ao seu primeiro álbum e que marca uma nova fase na carreira do jovem artista: Vertigem. O vídeo foi gravado na praia do Sossego (Niterói/RJ).

O trabalho consolida a identidade musical do cantor e compositor, que tem referências na Bossa Nova, no Samba e no Jazz.

Recém-lançado, o disco de estreia do artista conta com a participação de Mart’nália, Moacyr Luz, Jaques Morelenbaum e de Pedro Bial, pai do cantor.

O clipe será disponibilizado no canal oficial do artista no YouTube.

