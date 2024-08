Candidatura coletiva une homem com síndrome de Down e cego em Campo Grande

Uma candidatura coletiva do PSD para a Câmara Municipal de Campo Grande uniu Juliano Varela, homem de 32 anos com síndrome de Down, ao professor Márcio Ximenes Ramos, ex-presidente do Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas (Ismac), que tem deficiência visual.

“Estamos proporcionando uma candidatura que defenda a inclusão das pessoas com deficiência com a propriedade de quem vivencia as barreiras e o preconceito da sociedade”, afirma o senador Nelsinho Trad, presidente estadual do PSD.

O titular da chapa dá nome à Associação Juliano Varela, fundada por sua mãe, Maria Lúcia Fernandes, em 28 de janeiro de 1994 para promover o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down por meio de atendimento médico, ações de inclusão social e educação.

Inicialmente, Maria Lúcia resistiu à ideia da candidatura. Devido à deficiência intelectual, seu filho não poderia assumir o cargo sozinho. A proposta de um mandato coletivo tirou o projeto do papel. “Na Câmara, Juliano será meus olhos e eu serei a mente dele”, afirma Márcio Ramos.