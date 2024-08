Candidatos trans representam 0,2% do total nas eleições municipais

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 962 pedidos de registros de candidatura de pessoas que se declararam transgênero para as eleições municipais deste ano. O número representa 0,21% do total de 455.493 candidatos. Outros 363.338 disseram ser cisgênero e 91.193 preferiram não informar sua identidade de gênero. A quantidade diz respeito aos dados divulgados até as 12h31 desta sexta-feira, dia seguinte ao fim do prazo para as inscrições.

Este é a primeira eleição em que os candidatos podem preencher este campo no formulário da candidatura, assim como o de orientação sexual — o Radar mostrou que pelo menos 2.126 afirmaram ser gays (1.035), lésbicas (639) e bissexuais (452).

Dentre os 962 postulantes a candidatos que se apresentaram como trans, 694 (72,1%) se identificaram com o gênero feminino e 268 (27,9%) com o masculino. Do total de registrados, a proporção se inverte: 154.632 (33,95%) contra 300.861 (66,05%).

Ainda entre os transgênero, 9 são candidatos a prefeito, 11 a vice-prefeito e 942 a vereador. Destes, disputam reeleição um vice-prefeito e 34 vereadores.