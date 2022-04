Candidatos de Lula e Bolsonaro, Freixo e Castro empatam no RJ

O deputado Marcelo Freixo (PSB) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), dividem a liderança da corrida eleitoral para o governo do RJ, de acordo com a primeira pesquisa do ano sobre o assunto do Datafolha, divulgada nesta quinta. Os rivais se encontram em uma situação de empate técnico, considerando a margem de erro. Como se sabe, Freixo e Castro são, respectivamente, os candidatos de Lula e de Jair Bolsonaro ao Palácio Guanabara neste ano.

O levantamento indicou 22% das intenções de voto em Freixo e 18%, em Castro. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais para mais ou menos. Foram ouvidas 1.218 pessoas no estado, nos dias 5 a 7 deste mês. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo RJ- 05998/2022.

Num segundo pelotão de candidatos figuram Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, com 7%, Eduardo Serra (PCB), com 5%, e Cyro Garcia (PSTU), com 4%. O ex-presidente da OAB e nome de Eduardo Paes na disputa, Felipe Santa Cruz (PSD) ficou em 3%, um pouco à frente do deputado federal Paulo Ganime (Novo), que teve 2%.