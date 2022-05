Candidato de Paes no Rio, Santa Cruz vai debutar no horário político

Eduardo Paes (PSD) apresentará seu pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro na TV aberta na próxima sexta-feira, durante três inserções de 30 segundos da propaganda partidária regional gratuita. O ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz é a aposta ao Palácio Guanabara do atual prefeito do Rio, que é também presidente do PSD no Estado.

Na propaganda que está sendo grava nesta segunda, Paes dirá brevemente que Santa Cruz é a escolha da legenda para o cargo. Não será ainda neste vídeo que a biografia de Santa Cruz como advogado e ex-presidente da Ordem será destacada.

A propaganda partidária regional é uma novidade nas eleições deste ano. O PSD do Rio terá três inserções nesta sexta que são parte das 40 a que o partido tem direito. A próxima oportunidade de veicular sua mensagem na TV aberta será em meados de junho, quando a legenda pretende levar Santa Cruz ao horário político de novo.

No início do ano, PSD e PDT prometeram integrar uma mesma chapa ao governo do Rio, mas a parceria aparentemente naufragou pela dificuldade na definição do cabeça da chapa.