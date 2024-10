Candidato de Gonet é favorito para seguir na chefia do MP no DF

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Lula recebeu recentemente os nomes dos dois candidatos ao cargo de procurador-geral de Justiça do Distrito Federal.

Os integrantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios elegeram, em agosto, o atual chefe do órgão, Georges Seigneur, que tenta a recondução, e o promotor Antonio Suxberger.

Georges é apoiado pelo chefe da PGR, Paulo Gonet, e ganhou nesta semana um motivo para acreditar que pode ser reconduzido.

Nos últimos dias, chegaram ao Planalto postagens antigas de Suxberger, resgatadas no X, com críticas contra Dilma Rousseff e também a Lula. O conteúdo nem chega a ser ofensivo, mas, nesses tempos de polarização nas redes, as postagens de Suxberger têm sido usadas para fragilizá-lo na disputa.