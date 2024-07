Candidato de Flávio Bolsonaro ao TCE é citado em áudio de Ramagem

O áudio de uma reunião para discutir uma estratégia para livrar Flávio Bolsonaro de investigações cita um advogado que atuou na defesa do senador e é o preferido do parlamentar para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. A gravação, feita em agosto de 2020 pelo então chefe da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, se tornou pública nesta segunda-feira, após quebra de sigilo por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O advogado em questão é Victor Granado Alves, citado por Luciana Pires — que também trabalhou na defesa de Flávio Bolsonaro — como “nosso amigo”. Luciana e a colega, Juliana Bierrenbach, conversavam com Jair Bolsonaro sobre um habeas corpus concedido a Victor um mês antes da gravação.

Na conversa, Bolsonaro compara o sigilo do advogado a “um padre no confessionário”. A garantia da “inviolabilidade do sigilo profissional dos advogados” embasou a decisão do desembargador do TRF-2 Paulo Espírito Santo que suspendeu, em julho de 2020, a investigação contra Victor Granado Alves na Operação Furna da Onça, que apurava um esquema de “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Em 2024, o agora senador Flávio Bolsonaro quer emplacar o nome de Victor Granado Alves para uma vaga no TCE-RJ. Como mostrou o Radar em junho, o parlamentar disse que apresentaria o nome do advogado para o governador do Rio, Cláudio Castro, e para o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.