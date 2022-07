Candidato de Ciro ao governo do Rio tenta apoio de Lula

Políticos de centro esquerda vão lançar nesta segunda um manifesto que defenderá o voto em Lula (PT) para presidente e em Rodrigo Neves (PDT) para governador do Rio de Janeiro.

Neves é o nome de Ciro Gomes e de Carlos Lupi para disputar à cadeira ao Palácio Guanabara. Às 18h desta segunda, durante um evento na Associação Brasileira de Imprensa, será lido um manifesto chamado “Lula presidente – Rodrigo governador”.

Há a expectativa de que o próprio Neves estará presente. Ele, que já foi prefeito de Niterói por dois mandatos, não esconde que gostaria de receber Lula em palanques no Rio quando Ciro Gomes não estiver em campanha pelo Estado.

Entre os signatários estão nomes do PT, como o do vereador licenciado de Niterói e atual secretário da prefeitura Anderson Pipico (PT) e o do o ex-deputado federal pelo Rio Carlos Santana (PT). O também vereador de Niterói Leonardo Giordano, do PCdoB, é um dos que assina o manifesto, ao lado do médico Luiz Tenório, ex-secretário de Saúde da cidade.

Continua após a publicidade